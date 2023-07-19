Дания уведомила Россию о денонсации конвенции об избежании двойного налогообложения

Документ прекратит свое действие с 1 января 2024 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дания официально уведомила Россию о денонсации конвенции между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом в среду сообщило Министерство финансов РФ.

"Королевство Дания нотой от 19 июня 2023 года № 27/23 официально уведомило Российскую Федерацию о денонсации конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 08.02.1996 (далее - конвенция) согласно положениям статьи 29 соглашения", - сказано в сообщении.

"В соответствии с вышеуказанной нотой датской стороны конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года, а именно: в отношении налогов, взимаемых у источника, - по доходам, полученным 1 января или после 1 января 2024 года, а также в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество - по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года", - отмечается в сообщении.