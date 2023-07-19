Польша согласовала с соседними странами продление запрета на ввоз зерна с Украины

Совместную декларацию согласовали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия

ТАСС, 19 июля. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус на совместной пресс-конференции по итогам консультаций в Варшаве с коллегами из соседних стран.

"Мы подготовили и подписали нашу общую декларацию пяти стран, касающуюся продления запрета ввоза в наши страны зерна, а также в нашей декларации есть общая позиция, что мы открыты для транзита", - указал он.

По словам Телуса, на встречу были приглашены министры сельского хозяйства Украины и Молдавии. "Они не прибыли по объективным причинам. Надеюсь, что мы встретимся в будущем и будем вместе искать решение", - отметил он.

Как указал польский министр, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, так как в апреле транзит через Польшу пшеницы и кукурузы составил 114 тыс. тонн, в марте - 120 тыс. тонн, а в июне - 260 тыс. тонн. "Это показывает, что введенное ЕК ограничение привело к тому, что экспорт с Украины сохраняется и даже, как тут в Польше, растет. Это аргумент, чтобы продлить запрет как минимум до конца года. Это наша общая позиция. Мы будем эту позицию отстаивать. Это в интересах наших фермеров", - отметил он.

В апреле пять стран Центральной Европы - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия - в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Венгрия и Польша считают такое решение недостаточным и добиваются от ЕС продления запрета как минимум до конца года. Варшава также выступает за расширение списка продуктов, которые нельзя будет поставлять в приграничные с Украиной страны, и добавление в него, в частности, мороженых малины и клубники.