Сийярто: попытки евродепутата из ФРГ лишить Венгрию иностранных инвестиций смехотворны

По словам главы венгерского МИД, ранее подобный политический шантаж заканчивался полным провалом

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает тщетными и смехотворными попытки заместителя председателя Европарламента Катарины Барли лишить Венгрию иностранных инвестиций, в том числе со стороны автогиганта BMW. Выступая в среду на встрече с журналистами в Будапеште, министр заявил, что ранее подобный политический шантаж заканчивался полным провалом.

Барли, представляющая в Европарламенте Социал-демократическую партию Германии, призвала недавно руководство компании BMW перенести строительство своего нового завода из города Дебрецен в Румынию. За последние пару лет зампредседателя ЕП неоднократно обвиняла Венгрию в отходе от принципов демократии и призывала оказать на нее давление, в том числе лишить ее права голоса в Евросоюзе.

"Немецкие социалисты хотят, чтобы инвестиции в создание рабочих мест и высокие технологии были сделаны в Румынию, а не в Венгрию, но, к счастью, это зависит не от них, а от решений инвесторов и от их сотрудничества с венгерским правительством", - сказал Сийярто.

Он добавил, что "венгерофобские заявления" Барли вызывают лишь смех. Он отметил, что, "несмотря на все усилия упомянутой дамы", Венгрия в 2023 году уже установила рекорд по объему иностранных капиталовложений, значительная часть которых направлена на строительство заводов по производству электробатарей и других компонентов для электромобилей.

В Венгрии размещены сборочные предприятия всех крупнейших автомобильных концернов Германии.