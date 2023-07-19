19 июля, 12:22,
обновлено 19 июля, 13:25

Польша заявила, что не откроет границу для зерна с Украины после 15 сентября

AP Photo/ Vadim Ghirda
© AP Photo/ Vadim Ghirda

По словам премьера Матеуша Моравецкого, ЕК может снова открыть границы для украинского зерна, но Варшава не может позволить дестабилизировать свой рынок

ТАСС, 19 июля. Польша не откроет свою границу для зерна с Украины и продлит запрет после 15 сентября на его поставки в страну, если этого не сделает Европейская комиссия. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи представителей министерств сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

По его словам, через неполные два месяца - 15 сентября - ЕК может снова открыть границы для украинского зерна, но Польша не может позволить дестабилизировать свой рынок. "Я хочу прямо сказать: мы не откроем этой границы", - заявил Моравецкий. "Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами", - добавил он. "Мы будем решительно защищать польского агрария", - пообещал глава польского правительства.

"Во-вторых, если появятся очередные сигналы о дестабилизации на других аграрных рынках, других продуктов, мы сделаем то же самое, потому что правительство должно защищать сельское хозяйство", - сказал премьер.

"Либо после 15 сентября будут выработаны механизмы и нормы ввоза сельскохозяйственной продукции, которые сделают невозможной дестабилизацию рынка в Польше, либо правительство Польши сделает это в одностороннем порядке или вместе с нашими друзьями из других стран. Это будет их решение. Мы так или иначе это сделаем", - заключил Моравецкий.

В апреле пять стран Центральной Европы - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия - в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Венгрия и Польша считают такое решение недостаточным и добиваются от ЕС продления запрета как минимум до конца года. Варшава также выступает за расширение списка продуктов, которые нельзя будет поставлять в приграничные с Украиной страны, и добавление в него, в частности, мороженых малины и клубники. 

Теги:
УкраинаПольшаМоравецкий, Матеуш
© Информационное агентство ТАСС
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