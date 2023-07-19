Дума одобрила во II чтении направление средств ФНБ на господдержку долгосрочных сбережений

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в соответствующей программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, согласно которой средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет использовать на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений. Соответствующую норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта, касающегося уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии и нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ.

Как сообщил ранее автор поправки, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправка связана с тем, что 10 июля по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был принят закон, предусматривающий осуществление государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений за счет Фонда национального благосостояния.

10 июля 2023 года Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ - договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований, которые можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях - для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.