Иран намерен создать авиационный консорциум с другими странами

Тегеран планирует владеть долей в 20%

ТЕГЕРАН, 19 июля. /ТАСС/. Вице-президент Ирана по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади обнародовал планы по созданию совместного консорциума с другими странами в авиационной промышленности. Об этом в среду сообщает агентство Тасним.

По его информации, вице-президент заявил, что Иран планирует владеть долей в 20% в консорциуме с дружественными для него странами.

В конце мая, по данным Тасним, иранский транспортный самолет Simorgh производства Иранской организации в авиационной отрасли, принадлежащей Минобороны, совершил первый полет.