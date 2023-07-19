Путин считает, что видеоигры должны прививать людям "не квасной" патриотизм

Президент России также отметил, что игры "должны быть на стыке искусства и образования"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компьютерные игры - это колоссальный бизнес, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм". Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Игра, - то, чем вы занимаетесь, - это не игрушечное дело. <...> Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный", - заметил он, отвечая геймдизайнеру, финалистке всероссийского конкурса "Начни игру" Анне Козловой, которая рассказала об индустрии видеоигр.

Однако, продолжил президент, самое важное в этой сфере - это "не деньги". Путин согласился с идеей, что видеоигры "должны быть на стыке искусства и образования". "Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, - не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного", - считает глава государства.

Путин также откликнулся на предложение девушки провести второй сезон конкурса "Начни игру" (он призван объединить талантливых разработчиков игр, дизайнеров и всех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве) в рамках международного турнира "Игры будущего", который состоится в Казани в феврале следующего года. "Мне кажется, идея хорошая", - заметил президент. Выслушав профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он вновь обратился к геймдизайнеру и пообещал: "Аня, [предложение] принимается, будем работать".