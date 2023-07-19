Две компании из РФ подписали в Каире меморандумы о взаимопонимании с египетской стороной

Речь идет об одном из крупнейших геологических холдингов РФ и лидирующей российской компании в области горнодобывающей техники

КАИР, 19 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Две крупнейшие в своей области российские компании подписали меморандумы о взаимопонимании с египетской стороной в ходе проходящего в Каире Международного форума горнодобывающей промышленности Egypt Mining Forum - 2023. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель торгпредства РФ в Египте.

"Два меморандума о взаимопонимании подписаны во время каирского форума между [египетской] государственной нефтегазовой компанией "Танмия" и двумя крупнейшими в своей области компаниями из России - одним из крупнейших российских геологических холдингов и лидирующей российской компанией в области горнодобывающей техники", - указал он.

По его словам, достигнутые соглашения "являются прологом к техническим консультациям между египетской и российской сторонами". Представитель торгпредства добавил, что "ожидается подписание между ними договора более высоко уровня, который определит конкретные сферы взаимодействия, переход к предметному обсуждению партнерства". "До последнего времени торгпредство выступало в качестве посредника, сейчас же египетская и российские компании уже плотно наладили контакты и будут совместно двигаться к реальным результатам", - пояснил он.

Как заметил представитель торгпредства РФ в Каире, Египет стремится развить и интенсифицировать свою горнодобывающую отрасль, в том числе, как ожидается, "объявлением пяти тендеров на разведку новых месторождений". "Это и золото, и фосфаты, и цинк", - заметил он, добавив, что "речь идет о Нубийском плато, в которое входит и египетский "Золотой треугольник". Все пять площадок, на которые будет объявлен тендер, находятся в районе города Марса-Алам, расположенного на берегу Красного моря.

Во время работы форума египетская сторона, по убеждению представителя российского торгпредства, "обозначила свой значительный интерес к сотрудничеству российскими компаниями в данной [горнодобывающей] отрасли". Египетские партнеры, отметил он, "стремятся развивать взаимодействие не с отдельными фирмами, а с кластером, чтобы заключать договоры сразу с рядом компаний, которые могли бы обеспечить освоение месторождений "под ключ".

Международный форум в Каире

Открывшийся во вторник двухдневный каирский Международный форум горнодобывающей промышленности Egypt Mining Forum - 2023 проводится в Египте во второй раз. В выставочных павильонах представлена продукция более 50 компаний, занятых в отрасли и смежных с ней сферах, а также услуги исследовательских центров, фирм по производству современного оборудования для разведки и эксплуатации месторождений. В работе форума принимают участие более 2 тыс. профессионалов горнодобывающей отрасли из стран Африки, Северной Америки, Европы и Австралии. В нынешнем году в мероприятии участвовали и представители пяти компаний из России.