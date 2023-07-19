ФАС выступила за сотрудничество маркетплейсов с "Почтой России"

Вместе с тем служба не поддержала оборотный сбор

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сформировала отрицательный отзыв по инициативе о введении обязательного сбора с маркетплейсов в пользу "Почты России", однако считает необходимым развивать сотрудничество электронных площадок и почтового оператора по доставке товаров, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Тема инфраструктурного платежа, который предлагается установить в размере 0,5% от оборота маркетплейсов, для поддержки убыточных отделений "Почты России" обсуждалась в среду на заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли.

"Мы рассматривали инициативу Минцифры об этом законопроекте и выдали отрицательное заключение, поскольку считаем несоразмерным предлагаемое регулирование. Вместе с этим, выслушав всех предыдущих докладчиков, на что хотелось бы обратить внимание. У нас ведь есть не только граждане, которые проживают в местностях, где есть возможность получить товар, заказываемый на маркетплейсах", - сказала Заева в ходе заседания.

"Есть граждане, которые проживают в малонаселенных, удаленных местностях, которые лишены всех благ, которые предоставляет электронная торговля. Как антимонопольный орган, мы традиционно выступаем за создание равных условий для граждан, для бизнеса - равных и справедливых. Поэтому цель, о которой говорится в пояснительной записке к законопроекту, <…> она нами поддерживается: всем гражданам нужно, с нашей точки зрения, дать возможность заказывать товары на маркетплейсах и пользоваться электронной торговлей", - продолжила она.

Начальник управления отметила, что в некоторых местностях нет пунктов выдачи заказов маркетплейсов, но есть отделения "Почты России". "Если бы он (маркетплейс - прим. ТАСС) заключил (договор на доставку товаров в почтовое отделение - прим. ТАСС), у гражданина была бы возможность купить и получить эту посылку в своем селе", - указала Заева. По мнению ФАС, механизмы для обеспечения прав граждан на получение товаров могут быть более эффективными и прозрачными.

Такие механизмы также должны основываться на кооперации маркетплейсов и почтового оператора. "Мы считаем, что эту задачу нужно решать, но, наверное, не такими методами, как предложено в законопроекте, а методами договоров, кооперации, разумным эффективным взаимодействием операторов электронной торговли и "Почты", от чего в конечном итоге должны выиграть наши граждане", - заключила Заева.