Госдума приняла закон о приоритетной господдержке отечественного семеноводства

Документ также вводит определение селекции, которое позволяет обеспечивать комплексное законодательное регулирование вопросов в области семеноводства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на господдержку отечественного семеноводства. Документ инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Также он вводит в законодательство определение селекции, которое позволяет обеспечивать комплексное законодательное регулирование вопросов в области семеноводства от создания сорта и гибрида сельскохозяйственного растения до его реализации или использования.

О господдержке

В законе закрепляется приоритет господдержки отечественной селекции для российским юрлиц и граждан РФ, осуществляющих селекцию на территории РФ сортов и гибридов семян сельскохозяйственных растений, для воспроизводства которых не требуется ввоз на территорию России семян родительских форм гибридов и оригинальных семян сортов сельскохозяйственных растений. Эта норма "послужит увеличению на рынке отечественного семенного материала высокого качества с заданными характеристиками, необходимыми для получения гарантированного урожая", считают авторы документа.

Предусматривается установление семенных (семеноводческих) зон и особенностей их использования для производства семян сельскохозяйственных растений, которые будут устанавливаться правительством РФ. В отношении земельных участков, принадлежащих на праве собственности физлицам, в том числе ИП, или юрлицам, или предоставленным им в пользование, специальные семеноводческие зоны устанавливаются на основании заявлений таких собственников либо арендаторов. Субъекты РФ наделяются полномочиями на установление зон семеноводства.

Регламентируется деятельность, предотвращающая перекрестное опыление сельскохозяйственных растений, включая, в том числе использование изолирующих устройств для предотвращения переопыления сельскохозяйственных растений (пространственная изоляция).

Также предлагается ряд уточнений, касающихся совершенствования работы государственной инфосистемы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Так, обязательные требования к процессу внедрения такой инфосистемы предлагается перенести на 1 марта 2024 года.

На ввоз семян потребуется научное заключение

Документом определяется, что ввоз в РФ семян сельскохозяйственных растений допускается в случае, если на такие семена получено заключение научной организации - оформление такого заключения будет обязательным. Перечень научных организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих заключений, будет определять федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства.

Закон позволит стимулировать развитие отечественного семеноводства и создание новых более высокорентабельных и перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, созданию благоприятных условий для бизнеса, занимающегося и инвестирующего в развитие отечественной селекции и устранению избыточных административных барьеров, считают авторы документа.

К второму чтению уточнен порядок ведения государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, правила испытания и оценки сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также порядок федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на складах временного хранения.