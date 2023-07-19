Путин заявил, что за технологиями искусственного интеллекта будущее

По словам президента России, это "не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) не менее важны сейчас, чем атомный или ракетный проекты в СССР, за ними будущее, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей".

"За этим (технологиями ИИ - прим. ТАСС) будущее, мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. За этим абсолютное будущее", - сказал глава государства.

"Это по степени важности для страны - для любой страны - не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 1940-х и в 1950-е годы осуществлялся", - добавил он.