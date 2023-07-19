В Кенте начали прокладывать первый силовой кабель между ФРГ и Британией

Интерконнектор стоимостью €2,8 млрд станет "одним из крупнейших в мире", протяженность кабелей составит около 725 км, а пропускная способность - до 1,4 ГВт

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Строительные работы по прокладке первой электрической соединительной линии (интерконнектора) NeuConnect, которая напрямую соединит электросети Великобритании и Германии, начались в британском графстве Кент. Об этом говорится в заявлении проекта, распространенном в среду.

"Мне радостно наблюдать начало строительных работ сегодня. Этот инфраструктурный проект обеспечит энергобезопасность будущих поколений жителей Соединенного Королевства", - заявил министр Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шэппс, его слова приводит компания.

Интерконнектор стоимостью €2,8 млрд станет "одним из крупнейших в мире", протяженность кабелей составит около 725 км, а пропускная способность - до 1,4 ГВт. Кроме того, проект позволит "интегрировать возобновляемые источники энергии" в электросети обеих стран. В Германии строительные работы начнутся лишь в 2024 году. Введение в эксплуатацию запланировано к 2028 году.

Преобразовательные станции NeuConnect будут расположены на острове Грейн в графстве Кент, а также в городе Вильгельмсхафене на севере ФРГ, кабели будут пролегать в водах Великобритании, Нидерландов и Германии. В проекте участвуют французская инвесткомпания Meridiam, германский страховщик Allianz и японская энергокомпания Kansai Electric Power. Среди основных подрядчиков указаны NeuConnect, Prysmian Group и Siemens Energy.