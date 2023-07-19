Эксперты: нагрузка на рынок труда Германии утроилась с 2010 года из-за нехватки кадров

По словам представителя Института исследований рынка труда и профессий ФРГ Мартина Поппа, затраты фирм на подбор персонала "выросли в среднем на 13,7%"

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Нагрузка на германский рынок труда в период с 2010 по 2022 год выросла более чем в три раза из-за нехватки кадров. Об этом говорится в заявлении Института исследований рынка труда и профессий ФРГ (IAB), распространенном в среду.

"Если в 2010 году на одного соискателя [в ФРГ] приходилось всего 0,17 вакансии, то к середине 2022 года этот показатель вырос до 0,56 вакансии", - отмечается в документе. Эта ситуация обусловлена в первую очередь "ростом числа вакансий на 139% до 2 млн" в период с 2010 по 2022 год, за это же время число соискателей "сократилось на 28% до 4 млн человек".

Эксперты констатируют, что германским компаниям становится "все труднее нанимать подходящих работников". По словам представителя IAB Мартина Поппа, затраты фирм на подбор персонала "выросли в среднем на 13,7%". Не последнюю роль в этом сыграл и "рост числа каналов поиска работы", отметил аналитик.

ФРГ уже несколько лет испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. В начале июля глава Института мировой экономики в Киле (IfW) Мориц Шуларик заявил газете Rheinische Post, что республике требуется 1 млн мигрантов для решения этой проблемы. Ранее член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер в интервью газете Süddeutsche Zeitung ​​​​​​​отметила, что стране из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн приезжих в год для функционирования экономики на должном уровне.

23 июня Бундестаг поддержал новый законопроект, который облегчит въезд в страну квалифицированных работников из государств, не входящих в Евросоюз. В частности, закон дает квалифицированным специалистам право въехать в Германию, даже если они еще не имеют контракта с работодателем.