Александр Ротшильд рассказал, что его холдинг действует в интересах Украины с 2017 года

О "неравнодушии" к стране он заявил в разговоре с пранкерами, которые представились украинским президентом Владимиром Зеленским

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководитель финансовой группы Rothschild & Co Александр Ротшильд в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказал, что его компания с 2017 года действует в интересах правительства Украины. Эксклюзивный фрагмент разговора имеется в распоряжении ТАСС.

Пранкеры позвонили Ротшильду, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским, а разговор шел при посредничестве Жака Аттали - бывшего советника президента Франции Франсуа Миттерана.

"Как вам известно, наша компания действует в интересах правительства Украины, министерства финансов, с 2017 года. И у нас сложились великолепные отношения с людьми в вашем правительстве. В основном мы занимались вопросами привлечения заемных средств. Как вам известно, мы неравнодушны к вашей стране", - рассказал Ротшильд "Зеленскому".

Он также отметил, что его империя не пострадала из-за антироссийских санкций, поскольку офис в Москве был очень маленьким. "Под "очень маленьким" я подразумеваю десять специалистов по банковскому делу. И, как вам известно, мы закрыли этот офис как раз тогда, когда начался конфликт, и мы очень мало работали в России в целом. Как я уже говорил, с 2017 года мы намного больше работали с вашей страной", - сказал Ротшильд, обращаясь к мнимому "Зеленскому".