КРДВ заявила, что интерес туристов к Курилам и льготный режим привлекают новых инвесторов

Совместно с правительством Сахалинской области Корпорация помогает при создании инфраструктуры для инвестиционного проекта, при получении разрешений и согласований на всех этапах проекта, защищает права и интересы бизнеса, в том числе в суде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Возросший интерес российских туристов к Курильским островам и установленный там особый преференциальный режим привлекают новых инвесторов, сообщил ТАСС директор департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по сопровождению специального административного района, член Наблюдательного Совета территории опережающего развития "Курилы" Павел Шейка.

"Высокий спрос у туристов вызывает интерес у инвесторов, а здесь как раз очень важны меры государственной поддержки, так как все понимают, что Курильские острова являются очень непростой территорией с точки зрения как логистики, так и природных условий для ведения бизнеса, в том числе и в связи с достаточно высокой сезонностью этого бизнеса. <...> Одним из главных инструментов поддержки бизнеса на Курилах является преференциальный режим Курильские острова Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По мнению представителя КРДВ, туризм на островах "только набирает обороты" - число туристов с каждым годом растет. "Половина проектов, заявленных в двух преференциальных режимах, относится к сферам туризма и рыбопереработки. На наш взгляд, именно эти направления являются основными драйверами развития для Курильских островов в ближайшие годы", - подчеркнул Шейка.

За полтора года резидентами нового режима на Курилах стали 14 компаний. Они реализуют 20 проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей. По числу резидентов новый режим уже обогнал своего предшественника - территорию опережающего развития "Курилы", созданную в 2017 году. Ее резидентами являются восемь компаний.

Преимущества для инвесторов

Уникальность нового преференциального режима, прежде всего, в освобождении от уплаты налогов на прибыль и имущество организации на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика (с 1 января 2022 года, но не позднее 31 декабря 2046 года). Обнулены транспортный и земельный налоги. Помимо этого, страховые взносы на персонал снижены с 30% до 7,6%.

"Режим предусматривает исключительно заявительный порядок присвоения статуса резидента, то есть достаточно просто направить уведомление в налоговый орган. Он также предполагает отсутствие минимального порога инвестиций и возможность получить без торгов в аренду земельные участки для предпринимательской деятельности, возможность применять процедуру свободной таможенной зоны. КРДВ <...> под руководством Минвостокразвития России оказывает административную поддержку и сопровождение проекта на всех его этапах", - рассказал Шейка.

Совместно с правительством Сахалинской области Корпорация помогает при создании инфраструктуры для инвестиционного проекта, при получении разрешений и согласований на всех этапах проекта, защищает права и интересы бизнеса, в том числе в суде.

"Чтобы стать резидентом на Курилах, необходимо только зарегистрировать юридическое лицо и подать заявление в налоговую инспекцию по установленной форме. <...> Никаких дополнительных разрешений и согласований не нужно. Вот поэтому хотел бы призвать всех предпринимателей, которым интересны Курилы, особенно тех, кто занимается туристской деятельностью, не бояться приходить на острова и открывать там бизнес", - заявил спикер.

Помощь корпорации

Одним из проектов, уже реализованных на Курилах, стала территория премиум-глэмпинга со спа-центром и термальными бассейнами под открытым небом на острове Кунашир. Здесь отдыхающие могут разместиться неподалеку от вулкана Менделеева в "умных" домиках из экологичных и безопасных материалов с индивидуальными террасами и панорамными окнами. По словам создателя проекта Анастасии Меньщиковой, без особого преференциального режима и поддержки КРДВ реализация проекта проходила бы не только сложнее и дольше, но и стоила гораздо дороже.

"Сначала мы приехали на Кунашир, а потом поняли, что здесь нужно делать именно такой проект - под этот остров, под его невероятную красоту, под локации: вулканы, моря, фумарольные поля. <...> Любой вид туризма здесь - бери и развивай, а в этом тебе обязательно помогут в КРДВ: в кратчайшие сроки дадут ответы на любые вопросы, которые только могут быть у предпринимателя. Энергетическая инфраструктура, транспортные вопросы или вопросы, связанные с землепользованием - во всем этом КРДВ помогает, подсказывает сразу, без каких-либо бюрократических проволочек и писем", - рассказала Меньщикова.

Преференциальный режим продолжает совершенствоваться. В начале июля вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Сахалин и Курилы поручил представить предложения по развитию туристической отрасли и проектов в сфере рекреации - в частности, проработать создание на островах всероссийского детского оздоровительного лагеря. Кроме того, Минвостокразвития России совместно с КРДВ поручено разработать для участников преференциального режима специальную программу льготного финансирования инвестиционных проектов и представить предложения по субсидированию доставки на острова материалов, оборудования, техники и транспорта.

"Разработан генеральный план всех Курильских островов, утвержден надлежащим образом Министерством экономики. Это сделано, чтобы предложить инвесторам лоты, где они могут построить гостиницы, разместить производственные мощности по переработке и разведению рыбы, открыть бизнес по аквакультуре. Уже часть территорий таким образом, скажем, занята инвесторами, но в большей степени предстоит эту работу сделать", - заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Он добавил, что у сахалинских властей есть понимание, как развивать на Курилах инженерную инфраструктуру. Соответствующий план по развитию энергетики утвержден в федеральном министерстве, эта работа займет примерно три года, потребуется около 5 млрд рублей.