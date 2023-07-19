"Россети" начали модернизацию подстанции сверхвысокого напряжения в Омской области

В проект инвестируют 436 млн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети" - МЭС Сибири начал реконструкцию подстанции 500 кВ "Иртышская", которая обеспечивает электроснабжение юго-востока Омской области и связь с энергосистемой Казахстана. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В ходе работ на объекте будет полностью обновлен парк выключателей 110 кВ и 220 кВ, внедрены новые трансформаторы тока и микропроцессорные защиты. Проект повысит надежность работы питающего центра. Инвестиции в проект составят 436 млн рублей, уточняют "Россети".

Взамен выработавших свой ресурс 16 воздушных выключателей энергетики установят элегазовые аппараты российского производства. Оборудование отличается высокой надежностью, пожаро- и взрывобезопасностью.

Также на подстанции смонтируют пять комплектов отечественных трансформаторов тока и 17 комплектов микропроцессорных устройств релейной защиты с функциями автоматики управления выключателем. Модернизация проходит в условиях действующего энергообъекта без ограничения электроснабжения потребителей, отмечается в сообщении.

Подстанция 500 кВ "Иртышская" (751 МВА) расположена на границе с Казахстаном и является ключевым звеном в энергоперетоках с соседним государством. Кроме того, она обеспечивает мощностью тяговый транзит Западно-Сибирской железной дороги и потребителей Нововаршавского и Черлакского районов Омской области с общим населением более 50 тыс. человек.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.