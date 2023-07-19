Инвестор ускорит реализацию проекта порта Индига

Перевалку грузов начнут летом 2023 года

ТАСС, 19 июля. Инвестор ускорит реализацию проекта морского порта "Индига" в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил в среду в Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный по итогам встречи с представителями корпорации "Аеон". Перевалку грузов планируется начать уже летом 2023 года.

"Провел рабочую встречу с представителями корпорации "Аеон" по проекту морского порта "Индига", - написал губернатор. - Хорошая новость - получается ускорить реализацию первого этапа проекта за счет особого режима перевалки грузов. Такой подход позволит уже летом начать перегрузку с судов разного класса, что сделает доставку по Северному морскому пути более выгодной".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, представители инфраструктурной корпорации "Аеон", компаний "Дирекция "Морской порт Индига" и "Арктик ГЕО" на встрече с Бездудным обсудили схему перевалки грузов, которая будет экономически эффективна на первом этапе создания порта.

Планируется создать порт как терминал, работающий по схеме трансшипмента (процесс перегрузки контейнеров в порту на пути следования с борта одного судна на борт другого судна). Для этого в соответствии со всеми административными процедурами компанией уже представлен пакет документов о создании удаленного терминала с возможностями организации рейдовых перегрузочных комплексов.

Кроме того, инфраструктурная корпорация "Аеон" для решения задач по наполнению грузовой базы создаваемого порта и перспективной железной дороги ведет программу лицензирования перспективных рудопроявлений и сжиженного углеводородного газа в зоне притяжения объектов. Строительство порта Индига и железной дороги Сосногорск - Индига - часть мегапроекта, который Ненецкий автономный округ реализует совместно с Республикой Коми, группой компаний "Руститан", инфраструктурной корпорацией "Аеон" и компанией "ИнфраВЭБ". Также он включает разработку Пижемского месторождения в соседнем регионе.

Порт Индига будет построен в акватории Баренцева моря у мыса Большой Румяничный в 50 км от поселка Индига. Под влиянием Гольфстрима здесь сохраняется благоприятная ледовая обстановка, позволяющая обеспечить вход крупнотоннажного флота в круглогодичном режиме. На первом этапе развития проекта будет построен угольный терминал, грузовая база порта составит 8,6 млн тонн (уголь, генеральные грузы, дизельное топливо). С 2023 года с учетом создания припортовой станции и железной дороги Сосногорск - Индига грузовая база порта увеличится до 80 млн тонн (уголь, нефтепродукты, генеральные грузы, инертные грузы (руда), метанол). Проект по строительству порта создаст более двух тысяч рабочих мест.