Саудовский фонд и Исламский банк развития вложили в экономику Таджикистана почти $1 млрд

Исламский банк развития, в частности, реализовал в Таджикистане 92 малых и крупных проекта

ДУШАНБЕ, 19 июля. /ТАСС/. Саудовский фонд развития и Исламский банк развития (ИБР) вложили в реализацию инвестиционных проектов на территории Таджикистана почти $1 млрд. Республика заинтересована в сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма, сообщается в докладе Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана.

"С 2002 года в Таджикистане действует Саудовский фонд развития, который подписал кредитные соглашения с правительством Таджикистана на сумму $84 млн. Исламский банк развития реализовал в Таджикистане 92 малых и крупных проекта на сумму $620 млн в сферах образования, здравоохранения, энергетики, транспорта и орошения земель", - говорится в докладе.

В нем также отмечается, что ИБР "выделил $250 млн на реализацию четырех инвестиционных проектов в Таджикистане в этом году". Таким образом, общая сумма инвестиций составила $954 млн.

Эксперты центра отметили, что Таджикистан заинтересован в реализации туристических проектов с Саудовской Аравией. "Примером укрепления сотрудничества в сфере туризма можно назвать заинтересованность туристических компаний Саудовской Аравии в привлечении туристов в Таджикистан и заключении договоров о сотрудничестве с компаниями и курортами страны. <…> В ближайшее время сотрудничество двух стран в сфере туризма вступит в новую фазу всестороннего сотрудничества. Несомненно, нынешний визит <…> [президента Таджикистана] Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию придаст серьезный импульс отношениям двух стран", - сказано в докладе.

Рахмон с 18 июля находится с официальным двухдневным визитом в Саудовской Аравии. По данным пресс-службы главы государства, он примет участие в первом саммите руководителей арабских стран и государств Центральной Азии, а также проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Кроме того, Рахмон в ходе визита уже совершил паломничество в Мекку, где помолился за таджикский народ.

В этом году власти Таджикистана сообщали, что ИБР профинансирует реконструкцию дороги в Хатлонской области и выделит средства на Рогунскую ГЭС. ИБР основан в 1973 году и является международной финансовой организацией. Среди 57 государств - акционеров банка самым крупным является Саудовская Аравия. Таджикистан стал акционером банка в 1996 году. Саудовский фонд развития создан для финансирования проектов в развивающихся странах.