19 июля, 14:00

Акции ТМК росли почти на 6,5% на новостях о перерегистрации холдинговой компании

По данным на 16:17 мск, они торговались на уровне 174,4 рубля за бумагу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость акций Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе основной сессии торгов на Московской бирже росла на 6,5% на фоне новостей о перерегистрации TMK Steel Holding, владеющей контрольным пакетом в ТМК, с Кипра на остров Русский, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:17 мск, акции компании росли на 6,47%, до 174,4 рубля за бумагу. К 16:52 мск акции ТМК торговались на уровне 172,26 рубля за бумагу (+5,16%).

По данным ЕГРЮЛ, редомициляция "ТМК Стил Холдинг" на остров Русский с Кипра была зарегистрирована 9 июня. Гендиректором "ТМК Стил Холдинг" является Алла Коробкова. 

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