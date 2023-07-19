Греф надеется, что искусственный интеллект не заменит его на посту главы Сбера

При этом он считает, что "все к этому идет"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что искусственный интеллект не заменит его на посту главы Сбербанка, однако считает, что "все к этому идет".

"Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", - заявил Греф на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", отвечая на вопрос президента России Владимира Путина.

В ответ Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен, все будет теперь тормозить".

В ходе встречи Греф также отметил, что "Сбер" инвестирует в технологии искусственного интеллекта около $1 млрд в год, отдача достигает $3 млрд.