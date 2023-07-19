19 июля, 14:08

В Тамбовской области к сбору урожая запустили элеваторный комплекс мощностью 90 тыс. тонн

Глава региона Максим Егоров отметил, что половина зерна высшего качества хранится на элеваторах

ТАСС, 19 июля. Новый элеваторный комплекс мощностью более 90 тыс. тонн в год открыли в Моршанском районе Тамбовской области. Инвестиции в проект составили 675 млн рублей, а его открытие приурочено к старту уборочной кампании, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.

"Сегодня открыли новый элеваторный комплекс в Моршанском районе - мощностью более 90 тыс. тонн [в год]. Очень вовремя: началась жатва, ожидаем урожай больше прошлогоднего - не менее 4,5 млн тонн", - написал Егоров.

По его словам, новый элеватор построен на месте старого за 2 года, а инвестиции составили 675 млн рублей. Он подчеркнул, что половина тамбовского зерна высшего качества хранится на элеваторах.

18 июля Егоров сообщил о старте уборочной кампании в области. Первыми ее начали хлеборобы Мучкапского, Петровского и Уваровского муниципальных округов.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что в этом году аграриям предстоит убрать более 355 тыс. га озимой пшеницы. Площадь уборки гороха и ячменя в области составляет 59 и 244 тыс. га соответственно. Для выполнения комплекса сезонных полевых работ в 2023 году сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности имеют в наличии более 9 тыс. тракторов, 3 тыс. комбайнов, около 7 тыс. грузовых автомобилей.

В 2022 году тамбовские аграрии собрали более 2,9 млн тонн пшеницы. В регионе работают 10 крупных и средних мукомольных предприятий общей мощностью более 2,4 тыс. тонн переработки зерна в сутки. 

Теги:
РоссияТамбовская областьЕгоров, Максим Борисович
© Информационное агентство ТАСС
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