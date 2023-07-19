19 июля, 14:07

Путин отметил, что БПЛА важны и для гражданской, и для военной сферы

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас в сфере развития технологий беспилотных летательных аппаратов есть много различных наработок и идей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Значение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сейчас велико как в гражданской сфере, так и в военной, развитие этого направления является одним из приоритетных в стране, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей".

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Председатель ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь" Александр Любимов рассказал о том, что в августе будет организован слет операторов боевых БПЛА под названием "Дронница", на нем специалисты в данной области обменяются опытом. "Спасибо за то, что вы занимаетесь одним из ключевых направлений (развитием беспилотной авиации - прим. ТАСС)", - сказал глава государства.

"Очевидно, и в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны - причем во всех средах, и в военной особенно. И особенно сейчас, сегодня", - отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в сфере развития технологий БПЛА есть много различных наработок и идей. "Есть организационные предложения, как организовать эту работу, создавая единые центры, и как посмотреть в будущее в этой сфере, и как изменить ситуацию, связанную с нормативным регулированием, с тем, что мешает развиваться", - перечислил президент. Все это, по его словам, "очень важно и очень своевременно". 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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