Узбекистан подписал меморандум о развитии сотрудничества в области халяль-туризма

Этот меморандум подписан с компаниями World Halal Trust Group и ООО "Центр Международной сертификации "Халяль МАИБ"

ТАШКЕНТ, 19 июля. /ТАСС/. Меморандум по развитию сотрудничества в области халяль-туризма подписал ГУП "Центр сертификации туристских услуг" при Минкультуры и туризма Узбекистана с компаниями World Halal Trust Group и ООО "Центр Международной сертификации "Халяль МАИБ". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Узбекистана.

"В меморандуме предусмотрено укрепление двухстороннего сотрудничества и двухсторонних связей на основе взаимности, а также равенства, обоюдного доверия, взаимопонимания, эффективности духовной и коммерческой целесообразности в деле развития в Республике Узбекистан халяль-туризма, обеспечение благоприятных условий для халяль-туризма, принятие во внимания ценности и важности этических норм и правил в экономически культурном развитии государства", - говорится в сообщении.

В соответствии с документом, стороны могут совместно проводить исследования по вопросам халять-туризма и проводить работу по сертификации гостиничных услуг на их соответствие халяльным требованиям и нормам, а также организовывать совместные программы по профессиональной подготовке в этой сфере.

Халяль-туризм и отдых - вид туризма, предоставляющий возможность путешествовать и отдыхать в соответствии с нормами ислама. В частности, размещение осуществляется в отелях, которые предлагают только безалкогольные напитки, вся еда соответствует стандарту халяль и оснащена раздельной для мужчин и женщин инфраструктурой. В настоящее время только Турция располагает специализированными халяль-отелями и курортами для мусульман. Отдельные предложения такого вида туризма есть также в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.