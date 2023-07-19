Компания Nexans проложит электрокабель между Кипром и Грецией за €1,43 млрд

По данным компании, это решение является важной вехой в реализации стратегического проекта, направленного на соединение национальных электросетей Кипра, Греции и Израиля

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Кипрская компания EuroAsia Interconnector Limited заключит с норвежской фирмой Nexans контракт на сумму €1,43 млрд на строительство электрокабеля, соединяющего Кипр и Грецию в рамках проекта "Интерконнектор Европа-Азия". Об этом она объявила в среду.

"EuroAsia Interconnector решила предоставить Nexans, лидеру в разработке и производстве кабельных систем и услуг, контракт на прокладку подводного кабеля на сумму €1,43 млрд на участке, соединяющем Кипр и Грецию", - говорится в заявлении компании. В нем указывается, что это решение является важной вехой в реализации стратегического проекта, направленного на соединение национальных электросетей Кипра, Греции и Израиля. На втором этапе с момента ввода в действие "Интерконнектор Европа-Азия" будет поставлять до 2000 МВт электроэнергии в Европу и станет крупнейшим подводным кабелем в истории, снабжая электричеством более 3 млн домов, отмечается в документе. Кабель будет проложен по дну Средиземного моря.

В марте 2021 года Кипр, Греция и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании в отношении проекта "Интерконнектор Европа-Азия". Согласно данным Министерства энергетики Израиля, мощность кабеля составит от 1 до 2 тыс. мегаватт. Сообщается, что при длине около 1 500 км и максимальной глубине 2 700 метров это будет самый длинный и самый глубокий подводный электрический кабель из тех, что когда-либо были проложены. Проект предусматривает прокладку трех участков этого кабеля: Израиль - Кипр (310 км), Кипр - греческий остров Крит (около 900 км) и Крит - материковая часть Греции (310 км).

Связующая линия электропередачи включена после согласованных действий Кипра и Греции в проекты, представляющие интерес для Европейского союза. Изначально предполагалось, что общая стоимость реализации проекта "Интерконнектор Европа-Азия" составит €1,5 млрд, но уже сейчас очевидно, что конечная сумма окажется гораздо больше. Ожидается, что первый этап строительства будет завершен в 2028 году, второй - в 2029 году.