Чернышенко заявил, что Россия готова к безвизовым поездкам туристических групп из КНР

Москва ожидает от Пекина синхронных действий, отметил вице-премьер

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российская сторона готова к взаимным безвизовым поездкам туристических групп с Китаем, ожидает аналогичных действий от властей КНР, которые уже выразили на это согласие. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Идеологически этот вопрос (безвизовых поездок для тургрупп - прим. ТАСС) был проработан на российско-китайской межправкомиссии, китайская сторона [это] поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что хотя сейчас и существуют организованные туристические группы в Китай, однако необходимо полностью снять барьеры для российских туристов.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщило, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируется запустить к концу июля 2023 года. 6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию.

20 февраля в пресс-службе МЭР сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.