Саудовская Аравия и Турция обсудили сотрудничество по мирному атому

Стороны выразили стремление к расширению сотрудничества в области энергетики, включая возобновляемые источники энергии, объединение электрических сетей двух стран, экспорт электроэнергии из королевства в Турцию и Европу

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили важность обеспечения стабильности энергетических рынков, а также обсудили сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита Эрдогана в королевство.

"В области энергетики обе стороны подчеркнули важность [обеспечения] стабильности мировых энергетических рынков, Турция приветствовала роль королевства в поддержании баланса мировых рынков нефти", - следует из заявления, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

"Обсуждались возможности сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии", - указывается в документе. "Они выразили стремление к расширению сотрудничества в области энергетики, включая возобновляемые источники энергии, объединение электрических сетей двух стран, экспорт электроэнергии из королевства в Турцию и Европу", - отмечается в нем.

Эр-Рияд и Анкара также намерены укреплять сотрудничество в сфере экологически чистых технологий для углеводородных ресурсов и низкоуглеродного топлива, в том числе водорода. Стороны подчеркнули важность "активизации сотрудничества в ряде энергетических областей, включая поставки нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии". Они планируют обсудить "возможности создания совместных предприятий во всей цепочке нефтехимического сектора", говорится в заявлении.

Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник вечером в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики из нефтедобывающих аравийских монархий. Во вторник он посетил Катар, а в ночь на среду прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщило ранее Саудовское агентство печати, в ходе визита Эрдогана Саудовская Аравия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики, меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию проектов в сферах оборонной промышленности, исследований и технологий. Кроме того, министерство обороны королевства подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.