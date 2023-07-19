"Ароматный мир" первым запустил блокировку бутилированной воды через сервис "Честный знак"

В ЦРПТ уточнили, что механизм блокировки направлен на усиление контроля за кассами, что позволяет исключить возможность продажи просроченной и нелегальной продукции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Розничная сеть магазинов "Ароматный мир" первой начала проверять бутилированную воду на кассах через систему маркировки "Честный знак". Товар невозможно продать, если он просроченный или нелегальный. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы цифровой маркировки "Честный знак".

В ЦРПТ уточнили, что механизм блокировки продаж направлен на усиление контроля за кассами, что позволяет исключить возможность продажи просроченной и нелегальной продукции. При сканировании маркировки информационная система кассовой техники обращается к "Честному знаку" для получения сведений о товаре. Если код маркировки пытаются пробить повторно, или срок годности товара уже истек, система не позволит пробить товар на кассе и продать его.

"Помимо очевидных эффектов, благодаря механизму контроля продаж мы исключаем случаи мошенничества сотрудников магазина при проведении маркетинговых акций. На акционный товар с истекающим сроком годности приклеиваются цветные промоэтикетки со штрихкодом, которые необходимы для идентификации промоакции. Мы сталкивались с проблемой, когда сотрудники самостоятельно приклеивали такие промоэтикетки и приобретали товар по сниженной цене. Внедрение разрешительного режима на кассах в части контроля сроков годности исключает возможность таких действий", - приводятся в тексте слова гендиректора московского региона розничной сети "Ароматный мир" Ирины Кондрашиной.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов также отметил, что в условиях моратория на проверки требуется разработка новых контрольно-надзорных инструментов и блокировка продаж на кассах - один из них. "Она позволяет с максимальной эффективностью защитить граждан от потенциально небезопасной продукции", - цитирует пресс-служба Юсупова.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.