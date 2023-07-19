В Афинах заявили, что Европа увеличивает помощь Греции для борьбы с лесными пожарами

По информации Генерального секретариата гражданской защиты страны, на запрос немедленно отреагировали Польша, Румыния, а также Словакия

АФИНЫ, 19 июля. /ТАСС/. Европейская помощь Греции для тушения лесных пожаров увеличивается после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. Об этом объявил в среду Генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

"Группы европейских пожарных, которые помогают своим греческим коллегам подавлять очаги пожаров в стране, дополнительно укрепляются после запроса о помощи, поданного Генеральным секретариатом гражданской защиты в Европейский механизм гражданской защиты. После запроса о воздушной помощи Греция подала вчера дополнительный запрос на отправку пеших подразделений и пожарных машин. Запуск Европейского механизма был незамедлительным", - говорится в сообщении ведомства.

По информации секретариата, на запрос Греции немедленно отреагировали Польша, предложившая 149 пожарных и 49 автомобилей, Румыния, предложившая пеший отряд с 40 пожарными и 5 автомобилей, а также Словакия, обещавшая отправить 31 пожарного и 15 автомобилей. "Первые пожарные из Румынии уже сегодня утром прибыли на военный аэродром города Элевсин, а к пятнице ожидается, что все группы в сопровождении пожарных машин будут в полном составе в Греции", - сообщили в ведомстве.

Генеральный секретариат напомнил, что во вторник в Грецию в рамках Европейского механизма гражданской защиты были отправлены четыре самолета CL-415 - два из Италии и два из Франции, они с раннего утра сбрасывали воду на очаги возгорания.

В Греции из-за жаркой погоды ежедневно тушат несколько десятков очагов лесных пожаров. В среду пожарные занимаются локализацией огня на острове Родос, на западе центральной области Аттика и около города Лутраки на побережье Коринфского канала.

При этом метеорологи предупреждают о приближении новой волны экстремально жаркой погоды. В среду столбик термометра в Афинах достигал 38 градусов Цельсия в тени, а в воскресенье, по прогнозам, он поднимется до 45 градусов.