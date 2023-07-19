В Венгрии считают, что участники зерновой сделки должны найти пути экспорта продовольствия

Президент страны Каталин Новак заявила, что в Африке негативные последствия прекращения зерновой сделки "ощущаются сильнее всего"

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак в среду выразила обеспокоенность в связи с выходом России из зерновой сделки и призвала участников этого соглашения к поиску путей доставки сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны мира.

"Решение России о выходе в одностороннем порядке из черноморской зерновой инициативы вызывает серьезную озабоченность. Вспомним, что война [на Украине] не только уносит человеческие жизни и ведет к разрушениям, но и оказывает влияние по всему миру, в данном случае затрагивая наиболее уязвимых и ставя под угрозу безопасность поставок продовольствия", - написала в Twitter глава государства, совершающая поездку по странам Африки.

Новак отметила, что на этом континенте негативные последствия прекращения зерновой сделки "ощущаются сильнее всего". Как считает президент Венгрии, стороны "должны найти решение для обеспечения безопасности поставок продовольствия дипломатическими средствами". Кроме того, боевые действия на Украине "необходимо прекратить как можно скорее", заявила она.