19 июля, 14:41

В "Росэнергоатоме" заявили, что вероятность теракта Украины против ЗАЭС остается высокой

Александр Полегенько/ ТАСС
Запорожская АЭС
© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вероятность совершения Украиной теракта, направленного против Запорожской АЭС, остается высокой. Такое мнение высказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"Наверное, я бы остановился на цифре семь (по шкале опасности от одного до десяти - прим. ТАСС). Опасность действительно высокая. С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг - это даже не украинский режим, они [украинские власти] несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить. Эти силы уверовали в свою безнаказанность и в свою неуязвимость. <...> поэтому вероятность остается высокой", - сказал он в эфире Первого канала. 

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© Информационное агентство ТАСС
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