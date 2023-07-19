Они составили 457,4 млн баррелей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 0,7 млн баррелей и на 14 июля составили 457,4 млн баррелей. Об этом сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 17:39 мск, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 0,14% - до $79,93 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2023 года растет до $75,78 за баррель (+0,57%).