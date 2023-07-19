В Кировской области планируют создать торговый хаб с Республикой Узбекистан

По итогам 2022 года республика занимает третье место во внешнеторговом обороте региона среди стран СНГ

КИРОВ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области подбирают земельный участок для создания торгового хаба с Узбекистаном, рассказал в среду зампред правительства региона Михаил Сандалов в ходе встречи губернатора Кировской области Александра Соколова с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фариддином Насриевым.

"По поручению [губернатора] об увеличении торговых связей с Азией <…> мы подбираем земельный участок под создание крупнейшего торгового хаба с Узбекистаном. У нас находится крупнейшая в Евразии железнодорожная сортировочная станция в Лянгасово, от нас идет путь на север. Мы рассчитываем, что будет несколько часов для доставки [узбекских] овощей до Республики Коми", - рассказал Сандалов.

Он не сообщил сроки реализации проекта и планируемые инвестиции.

Глава Кировской области подчеркнул удачное расположение региона с точки зрения логистики. "С одной стороны, [регион расположен] на Транссибе, с другой стороны, [здесь проходит] дорога на север, через нас - самая прямая дорога из Азии до Белого моря", - отметил Соколов.

Он также подчеркнул, что Кировская область и Узбекистан - надежные партнеры. "Мы знаем Узбекистан как стабильного, уважаемого партнера, объем товарооборота увеличивается, есть интерес к узбекской культуре. Есть все основания к тому, чтобы [наращивать] сотрудничество, подкрепить его реальными делами, проектами. У нас есть лес, машиностроение, химия, которые будут интересны узбекским партнерам", - отметил Соколов.

Фариддин Насриев рассказал, что по итогам прошлого года товарооборот Узбекистана с Кировской областью составил около $30 млн. В регионе делегация из Узбекистана посетила несколько предприятий, в частности производителя грузоподъемного оборудования "Димет". "Мы увидели желание работать с Республикой Узбекистан, договорились, что в ближайшее время проведем ВКС, пригласили [предпринимателей] на форум в Узбекистане. [Кроме того, мы] встретились со студентами, которые обучаются в Кировской области, и договорились с университетом о том, что они готовы принять больше студентов" - отметил Насриев.

Сотрудничество с Узбекистаном

По данным правительства Кировской области, Узбекистан входит в число крупнейших торговых партнеров региона. По итогам прошлого года республика занимает третье место во внешнеторговом обороте Кировской области среди стран СНГ. За год товарооборот вырос на 46,8%, экспорт - на 54%. В товарной структуре экспорта преобладает древесина и изделия из нее, древесный уголь, алюминий, черные металлы, пластмассы и изделия из них. В импорте товаров ведущее место занимают предметы одежды, трикотажные полотна, хлопок.

Развивается также гуманитарное сотрудничество Кировской области с Узбекистаном. Вузы области заключили пять соглашений о сотрудничестве с университетами Узбекистана, реализуют совместные образовательные программы, проводят исследования и научно-практические конференции, организуют стажировки преподавателей и учащихся. В вузах Кировской области обучаются 95 студентов из Республики Узбекистан.