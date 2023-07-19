В Чечне к 2032 году планируют создать высокотехнологичный машиностроительный кластер

Там планируют производить инструментальную продукцию, компоненты для металлообрабатывающего оборудования, листовую спецсталь, сортовой прокат и прочее

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют создать межрегиональный научно-производственный кластер "Спецстали" в сфере металлургии и машиностроения к 2032 году. Стоимость реализации первой очереди инвестиционного проекта составит 113 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

"Кластер предусматривает строительство железорудного горно-металлургического комплекса в Орловской области и создание высокотехнологичного машиностроительного кластера в Чеченской Республике, производящего инструментальную продукцию, компоненты для металлообрабатывающего оборудования, листовую спецсталь, сортовой прокат и прочее. Начать реализацию проекта планируется 2024 году", - отметил он.

По его словам, реализация первой очереди инвестиционного проекта стоимостью 113 млрд рублей обеспечит развитие станкоинструментальной промышленности, черной металлургии и увеличение выплавки легированных сталей. Кроме того, строительство кластера создаст 1,1 тыс. рабочих мест.

"Реализация проекта позволит не только поддержать уровень занятости в близлежащих муниципальных образованиях и обеспечить социальную стабильность в районе размещения планируемого предприятия, но также обеспечить промышленность региона необходимым металлургическим сырьем, что особенно актуально в условиях импортозамещения, равно как и обеспечить бюджеты всех уровней налоговыми поступлениями", - добавил он.