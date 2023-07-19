Новейшие российские поезда доставили на Манежную площадь к урбанистическому форуму

Вагоны поездов "Иволга 3.0" и "Москва-2020" можно будет увидеть на выставке "Станция Манеж"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Головной вагон современного поезда "Иволга 3.0" доставили на Манежную площадь для внешней экспозиции выставки "Станция Манеж", которая станет одной из площадок Московского урбанистического форума - 2023. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сюда уже привезли вагон электропоезда "Москва-2020". Оба поезда разработаны российской компанией "Трансмашхолдинг".

"Большое внимание мы уделяем безопасности и комфорту поездок - такую задачу поставил мэр Москвы, поэтому пассажиров в столице перевозит самый современный на сегодняшний день транспорт российского производства. Хочется, чтобы как можно больше людей могли поближе познакомиться и оценить поезда, которыми мы гордимся - "Иволга 3.0" и "Москва-2020". Именно эти вагоны будут встречать гостей на одной из площадок Московского урбанистического форума 2023 - выставке "Станция Манеж", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента транспорта (ДТ).

Как уточнили в департаменте, выставка приурочена к Году нового транспортного каркаса.

"За непродолжительное время эксплуатации поезд "Москва-2020" стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта "Формула движения". Обе модели представленных поездов оснащены по последнему слову техники и являются своего рода эталонами комфортного городского транспорта: оборудованы зарядными станциями, интерактивными экранами информации, способны развивать высокую скорость и оснащены новейшими системами обеспечения вентиляции и микроклимата", - подчеркнули в ведомстве.

По словам Ликсутова, преимущества новых вагонов можно будет детально изучить в пакгаузе (закрытое складское помещение особого типа - прим. ТАСС) депо около Манежа, который будет размещен у входа на выставку. Вагоны доставили непосредственно с производств: Тверского вагоностроительного завода - "Иволгу 3.0", и с завода "Метровагонмаш"- "Москву-2020". На погрузочных автотралах их везли практически через всю столицу.

О площадке МУФ-2023 в Манеже

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на нескольких площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

"На первом этаже Манежа расположатся шесть экспозиционно-выставочных пространств, включая проект тоннеля строящейся линии пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5), а также зоны других Московских центральных диаметров, Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца. Здесь же представят экспозиции, посвященные строительству вокзалов, станций, автодорог", - анонсировали в департаменте транспорта.

В департаменте добавили, что для гостей, интересующихся вакансиями в транспортном комплексе Москвы, будет открыт стенд "Московский транспорт - это люди". Ведущие эксперты отрасли расскажут о настоящем и будущем столичного транспорта.

"Одна из интересных особенностей экспозиции - возможность перемещаться между локациями в мини-вагонах, стилизованных под реальные поезда. Кроме того, посетители увидят мультимедийное шоу с участием 37-метровой голограммы. Для детей и родителей будет работать семейный досуговый центр с широким спектром развлечений и образовательных активностей", - отметили в пресс-службе департамента.

Кроме того, в зоне досугового центра дети могут получить удостоверение юного водителя, соберут макеты поездов, а также посетить зону испытаний. Также на выставке будет работать симулятор кабины машиниста электропоезда, где как дети, так и взрослые смогут управлять подземным составом на Большой кольцевой линии. На протяжении всех дней выставки будет работать большая зона фудкорта.