19 июля, 15:15,
обновлено 19 июля, 15:23

Венесуэла намерена нарастить добычу нефти до более 1 млн баррелей в сутки к концу года

По словам министра нефти страны Педро Рафаэля Тельечеа, экспорт также растет и составит около 60%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Венесуэла намерена увеличить добычу нефти до более чем 1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу этого года, экспорт также растет и составит около 60%, заявил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа. Страна поставляет нефть и в Европу, добавил он.

"Добыча будет больше миллиона баррелей. На экспорт [будет приходиться] примерно 60%, остальное - внутреннее потребление", - сказал министр. По данным ОПЕК, в июне добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 23 тыс. б/с - до 767 тыс. б/с.

Министр отметил, что Венесуэла наращивает поставки нефти за рубеж. "Мы сейчас повышаем объемы экспорта, экспортируем в Европу", - сообщил Тельечеа.

Венесуэла является одной из пяти стран - основателей ОПЕК и занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти. За последнее десятилетие добыча нефти в Венесуэле значительно сократилась с 3,2 млн баррелей в сутки на фоне санкций США и западных стран. 

Теги:
Венесуэла
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