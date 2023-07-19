В Венесуэле сообщили, что Россия увеличит добычу нефти в стране в 2023 году

По словам венесуэльского министра нефти, одно из совместных предприятий нарастило добычу на 95% по сравнению с планом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия по итогам этого года увеличит добычу нефти на совместных проектах в Венесуэле, заявил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа. По его словам, одно из российско-венесуэльских СП нарастило добычу на 95% по сравнению с планом.

"Добыча на наших пяти совместных компаниях с Россией вырастет. Она уже растет. Есть одна компания, увеличившая добычу на 95% по сравнению с планом", - сказал он.

По словам Тельечеа, в ходе его визита в Москву и встречи с вице-премьером Александром Новаком и главой Минэнерго Николаем Шульгиновым новые проекты в Венесуэле не обсуждались. "Мы только обсудили имеющиеся проекты. Мы изучаем все имеющиеся проекты сейчас. Мы значительно продвинулись, и мы готовимся к работе в октябре в Москве, где мы увидимся со всем правительством и проведем встречи", - сказал он. Как сообщалось, российско-венесуэльская межправительственная комиссия запланирована на октябрь.

Министр отметил, что объем товарооборота России и Венесуэлы вырос более чем на 40%, причем все большую роль в этом росте играют частные компании. В настоящее время в Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий (СП) АО "Росзарубежнефть" и Венесуэльской нефтяной корпорации, а также два совместных предприятия, которые предоставляют нефтесервисные услуги. Общая добыча этих СП составляет около 120 тыс. баррелей в сутки.

В целом Венесуэла к концу года намерена увеличить добычу нефти до более чем 1 млн б/с, экспорт страны также растет и составит около 60%, добавил он.