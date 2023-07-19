Министр нефти Венесуэлы заявил, что добыча нефти Chevron идет по плану

В конце 2022 года Chevron направила первый за четыре года танкер с нефтью в США

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Американская Chevron выполняет план добычи нефти в Венесуэле. Об этом сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа.

"Начали [добычу], идет очень хорошо. Они выполняют имеющийся план по добыче", - сказал он.

В ноябре 2022 года власти США разрешили Chevron, несмотря на действующие против Каракаса санкции, добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в США. В конце года Chevron направила первый за четыре года танкер с нефтью в США.

Венесуэла является одной из пяти стран - основателей ОПЕК и занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти. За последнее десятилетие добыча нефти в Венесуэле значительно сократилась - с 3,2 млн баррелей в сутки на фоне санкций США и западных стран. По данным ОПЕК, в июне добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 23 тыс. б/с, до 767 тыс. б/с.