Eni и Repsol намерены начать поставки конденсата из Венесуэлы в Европу в ближайшие дни

Начать экспортировать сжиженный природный газ планируют в 2024 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Итальянская Eni и испанская Repsol в ближайшие дни начнут экспорт газового конденсата из Венесуэлы, до конца этого года получат лицензию на поставки газа, а в следующем году - смогут экспортировать сжиженный природный газ в Европу, заявил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа.

"Мы завершаем проработку соглашения, чтобы подписать документы об экспорте газа. Они уже сейчас могут поставлять конденсат, недавно я подписал соответствующее разрешение, и начнут поставки в ближайшие дни", - сказал министр.

"По газу мы им дадим такое разрешение. Думаю, что в следующем году это станет возможным, а в этом году у них будет соответствующая лицензия", - добавил он.

Ранее министр сообщал, что Eni и Repsol заинтересованы в увеличении добычи газа в Венесуэле и ждали разрешения на экспорт сжиженного природного газа в течение семи лет. По его словам, объемы поставок поставок СПГ в Европу зависят от быстроты инвестиций Eni и Repsol в совместное предприятие с венесуэльской PDVSA - Cardon 1V.

В начале мая была достигнута договоренность об увеличении добычи природного газа Cardon 1V в Венесуэльском заливе. Планируется, что шельфовый проект, в котором Eni и Repsol участвуют с 2006 года, будет поставлять конденсат на НПЗ PDVSA и частично экспортировать СПГ в Европу.