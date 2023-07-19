В аэропорту Воронежа после сдачи терминала планируют принимать до 2 млн пассажиров в год

Губернатор региона Александр Гусев отметил, что аэровокзал станет одним из крупнейших в ЦФО

ВОРОНЕЖ, 19 июля. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта в Воронеже и строительство нового терминала позволят создать условия для приема до 2 млн пассажиров в год, сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Знаю, что многие испытывают неудобства, потому что из аэропорта Воронежа нет вылетов. <...> После появления нового терминала и снятия запрета на полеты аэропорт сможет принимать до 2 млн человек в год. А сам аэровокзал станет одним из крупнейших в ЦФО", - написал он.

Гусев добавил, что аэропорт Воронежа будет оформлен в стиле Петровской эпохи. По его данным, все работы в воздушной гавани ведутся по графику, в том числе обновление привокзальной площади, парковки. Ранее пресс-служба аэропорта Воронежа сообщала, что генеральный подрядчик строительства нового аэровокзального комплекса - группа компаний (ГК) Limak Marash - полностью завершил монтаж металлоконструкций и все монолитные работы, ведутся отделочные и другие работы.

Строительство нового терминала аэропорта в Воронеже началось в декабре 2021 года, оно рассчитано на 18 месяцев, ранее власти региона сообщали, что работы завершатся в середине 2023 года.

Об аэропорте Воронежа

Аэропорт Воронежа находится в 10 км от областного центра. В сентябре 2019 года компания "Новапорт" приобрела его почти за 3 млрд рублей, заявив инвестиции в развитие около 5 млрд рублей, в том числе в строительство нового пассажирского терминала и почтового хаба для Центральной России. "Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.