Венгрия намерена в любом случае сохранить до конца года запрет на ввоз зерна с Украины

Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь напомнил, что пока запрет на импорт зерна и масличных культур с Украины в соседние страны Евросоюза установлен до середины сентября

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Венгрия установит эмбарго на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит как минимум до конца года общий запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, выступая на пресс-конференции после совещания в Варшаве с коллегами из Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

Он напомнил, что пока запрет на импорт зерна и масличных культур с Украины в соседние страны Евросоюза установлен до середины сентября. "Срок 15 сентября для нас неприемлем", - процитировало главу Минсельхоза информационное агентство MTI.

Надь сообщил, что пять стран Центральной Европы договорились совместно обратиться к ЕК с требованием продлить этот запрет до конца года. "Если же он не будет продлен хотя бы до 21 декабря, то Венгрия сама будет использовать все свои средства для защиты венгерских фермеров", - предупредил министр.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, присутствовавший на встрече, также заявил, что его страна не откроет свои границы для украинских зерновых 15 сентября и сохранит разрешение только на их транзит по своей территории.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.