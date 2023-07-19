Средняя цена на новое авто в России в 2023 году выросла на 13,5%

Она составила 2,6 млн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 13,5% по сравнению с ценой на конец 2022 года и достигла 2,6 млн рублей в июне 2023 года. Это следует из презентации президента ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексея Подщеколдина, которые он представил во время пресс-конференции по итогам первого полугодия на автомобильном рынке.

При этом средняя цена на автомобиль с пробегом также выросла. Так, по сравнению с показателем за прошлый год стоимость таких авто увеличилась на 9% и составила 1,3 млн рублей.

Что касается прогноза по рынку подержанных автомобилей России, продажи б/у автомобилей в 2023 году могут составить 6,8 млн машин, что на 15,5% больше, чем в прошлом году.