Платежную систему уже запустили в 10 странах, более 15 хотят ее внедрить

"Мир" по карте. Платежную систему уже запустили в 10 странах, более 15 хотят ее внедрить

На венесуэльском курортном острове Маргарита стартовал прием платежей картами российской платежной системы "Мир". Об этом заявил в среду журналистам посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

При этом российские туристы могут использовать "Мир" еще в девяти странах - как с ограничениями, так и без. А Банк России работает над расширением списка государств, где бы принимался "Мир". В 2023 году у ЦБ в планах вывести карты в пять-шесть новых стран.

ТАСС собрал основную информацию о работе карты "Мир" в зарубежных странах.

Где можно расплатиться "Миром" без ограничений

Одной из первых договор с Россией о взаимодействии платежных систем подписала Абхазия.

В республике "Мир" обслуживается без ограничений - держателям карт доступны операции в банкоматах, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях страны.

Карты также работают в Белоруссии, так как Москва и Минск не зависят от международных платежных систем благодаря союзной программе по интеграции национальных систем платежных карт и систем передачи финансовых сообщений. "Мир" принимают участники платежной системы БЕЛКАРТ и банка "ВТБ Беларусь".

В Армении и Южной Осетии "Мир" применяется практически везде.

Где российские карты работают с ограничениями

Расплатиться картой "Мир" с начала лета 2023 года можно в Венесуэле. Платежная система уже работает на курортном венесуэльском острове Маргарита. Использовать карту можно в торговых центрах и сервисных предприятиях. В тестовом режиме уже идет работа в Каракасе, но пока проводить оплату картой в торговых точках города нельзя.

Часть кубинских банков также принимает российские карты - можно снять деньги, средства выдаются в песо. Однако все еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Впрочем, в ЦБ РФ уточняли, что этим летом карты будут работать во всей POS-терминальной сети Кубы.

ВТБ Казахстан обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. В прежнем режиме обслуживает карты "Мир", выпущенные неподсанкционными банками РФ, казахстанский Bereke Bank, ранее являвшийся дочерней компанией Сбербанка и выкупленный национальным холдингом "Байтерек". Однако крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") перестал принимать "Мир".

В Таджикистане нельзя расплатиться российской картой, но в банкоматах можно снять сомони. В частности, карты работают в банке "Душанбе сити". В Южной Корее расплачиваться с помощью "Мира" можно только в крупнейшей в стране сети магазинов CU.

Осенью 2022 года девять киргизских банков из-за опасения попасть под санкции со стороны финансовых структур США также приостановили обслуживание российских карт. Всего в Киргизии функционируют 22 местных коммерческих банка, часть из них ранее и не начинала работать с картами "Мир". Однако оплатить покупки и услуги можно в терминалах восьми банков: РСК-банк, Капитал банк, Керемет банк, Толубай банк, Кыргызкоммерцбанк и Кыргызский инвестиционно-кредитный банк. -В середине июня министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев сообщил, что в России в ближайший год может быть запущена киргизская национальная платежная карта "Элкарт" запущена. При этом он уточнил, что и российские карты "Мир" будут "гармонизированно работать по закрытому каналу".

Во Вьетнаме расплатиться "Миром" в терминале почти нигде нельзя, но можно снять средства в банкоматах банка VRB (Vietnam-Russia Bank, дочке российского ВТБ).

Где "Мир" перестал работать

Турция в сентябре 2022 года приостановила обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Однако в России отмечали, что рано или поздно Москва и Анкара найдут решение этой проблемы. Весной газета Hürriyet со ссылкой на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщала, что Москва и Анкара работают над новой платежной системой Rebit kart, картами которой с помощью приложения на своих мобильных устройствах российские туристы смогут пользоваться в республике.

С сентября 2022 года в Узбекистане нельзя воспользоваться "Миром" по техническим причинам. Однако в республике работают кобейджинговые карты Uzcard - "Мир". В Узбекистане уточняли, что работают над возобновлением обслуживания российских карт.

Какие страны ведут диалог

Россия и Иран достигли двусторонних соглашений по использованию карт "Мир". Срок запуска зависит от центробанков двух стран. В скором времени расплатиться с ее помощью можно будет в Монголии.

Россия также обсуждает возможность использования карт с Египтом, Индонезией и Маврикием. Также РФ и Индия изучают вопрос по взаимному признанию платежных систем "Мир" и RuPay. К переговорам по внедрению платежной системы готова и Мексика. Перу, Малайзия и Таиланд открыты к предложениям по внедрению российских карт, но на официальном уровне этот вопрос пока не обсуждается. В подключении своей банковской системы к российской заинтересованы власти Никарагуа.

Возможность использования карт "Мир" прорабатывает центральный банк Шри-Ланки, но пока страна не дала России ответа.

Ранее сообщалось о работах по запуску системы "Мир" на Кипре и в Иордании. Диалог о внедрении этой системы шел с Азербайджаном, Бахрейном, Мьянмой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

О намерении обсудить использование национальных платежных систем Москвой и Пекином сообщал в 2022 году посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. А посол Сирии в России Риад Хаддадтакже также указывал на важность подключения республики к "Миру".