Рост цен на пшеницу на Чикагской бирже превысил 8%

На 18:25 мск цены на пшеницу росли на 8,2%, до $7,25 за бушель

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже растет в среду уже более чем на 8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи, на 18:25 мск цены на пшеницу росли на 8,2%, до $7,25 за бушель (35,2 л), причем цена поднималась до $7,30 за бушель. С утра цена на пшеницу росла примерно на 3%, однако после 18:00 мск произошел резкий скачок вверх.

Стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре 2023 года в среду растет на 4,21%, до $5,57 за бушель.