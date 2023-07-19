Росстат сообщил об ускорении инфляции с 11 по 17 июля до 0,18%

При этом неделей ранее она была на уровне 0,14%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 11 по 17 июля 2023 года составила 0,18%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 4 по 10 июля - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,14%.

С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,38%, с начала года - на 3,15%. В годовом выражении инфляция в РФ на 17 июля 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 3,64%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,7%, корвалол - на 0,4%, эргоферон и нимесулид - на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин), комбинированные анальгетики и валидол - на 0,2%. Цены на левомеколь снизились на 0,3%, ренгалин - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и спички - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров цены на телевизоры выросли на 1,4%, смартфоны - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, шампуни - на 0,3%, сигареты с фильтром, майки, футболки мужские, колготки женские и спортивные костюмы для детей - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, электропылесосы, мужские носки - на 0,1%. Цены на джинсы для детей снизились на 0,4%, детские футболки - на 0,3%, кроссовки для взрослых и детей - на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 2%. Тарифы на проезд в трамвае в среднем по России увеличились на 0,4%, городском автобусе - на 0,3%, троллейбусе - на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России выросла на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 0,6%, гостиницах "2 звезды" - на 0,4%, гостиницах "1 звезда" и мотелях, а также путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,3%, проживания в гостиницах "3 звезды" - на 0,2%.

Из остальных видов услуг подорожали мойка легковых автомобилей и модельная стрижка в женском зале - на 0,1%. Цены на ремонт телевизоров снизились на 0,3%.