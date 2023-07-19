Средний рост цен на плодоовощную продукцию в России за неделю составил 0,8%

Белокочанная капуста подорожала на 5%, огурцы подешевели на 5,4%, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость белокочанной капусты в России с 11 по 17 июля 2023 года выросла на 5,2%, бананов - на 2,7%, в то же время огурцы подешевели на 5,4%, а репчатый лук - на 4,3%, следует из данных Росстата.

Кроме того, яблоки подорожали на 2,3%, помидоры - на 1,9%, в то время как цены на морковь снизились на 1,8%, на столовую свеклу - на 1,1%.

В среднем прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,8%.

Также выросли цены на сахар-песок - на 1,1%, на полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,8%, на куриные яйца и черный чай - на 0,5%, на мороженую рыбу - на 0,4%, на свинину, баранину и мясо кур - на 0,3%, на сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания, колбасы вареные и пшено - на 0,2%, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на вермишель - на 0,9%, на мясные консервы для детского питания и гречневую крупу - на 0,7%, на подсолнечное масло и макаронные изделия - на 0,5%, на творог, овощные консервы для детского питания и пшеничную муку - на 0,3%, на сливочное масло, маргарин и молоко стерилизованное - на 0,2%, на молоко пастеризованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье - на 0,1%.