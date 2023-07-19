Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 27 копеек

Дизель вырос в цене на 3 копейки, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июля 2023 года выросли на 27 копеек - до 52,76 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 24 копейки и составили 48,88 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 27 копеек, до 53,36 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 42 копейки и составила 63,8 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 58,45 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин был зафиксирован в 82 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Дагестан - на 1,6%, Ямало-Ненецком автономном округе - на 1,5%, Астраханской области - на 1,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,6% и 0,4% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,3 до 50,49 рубля, марки Аи-95 - от 53,3 до 57,29 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,1 до 66,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 48,4 до 49,79 рубля, марки Аи-95 - от 52,25 до 55,09 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,62 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 10 по 16 июля вырос на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 840,4 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива увеличился на 2,9% и составил чуть более 1,746 млн тонн.