В Росстате заявили, что цены промышленных производителей в июне не изменились

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июне 2023 года, по предварительным данным, не изменились по сравнению с маем текущего года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на антрацит - на 30,5%, легкоплавкие глины - на 11,4%, цинковые концентраты - на 8,6%, дробленый природный камень - на 8,1%. В то же время выросли цены на фрезерный торф для сельского хозяйства - на 25%, огнеупорные глины - на 15,4%, апатитовый концентрат - на 13,1%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов. Так, цены на сжиженные пропан и бутан стали выше на 50%, кровельные, строительные и дорожные нефтяные битумы - на 39,7%, 39,6% и 21,1% соответственно. Отдельные услуги по производству нефтепродуктов, выполняемые субподрядчиком подорожали на 18,2%, газообразные углеводороды, кроме природного газа - на 13,8%, автомобильный бензин - на 13,3%. При этом цены на легкие дистилляты, не включенные в другие группировки, снизились на 13,2%.

В металлургическом производстве цены на литейный чугун выросли на 17,2%, магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки - на 10,4%, полуфабрикаты из никеля или сплавов на основе никеля - на 10,3%, медную проволоку - на 10%. В то же время снизились цены на ферромолибден - на 22,1%, необработанный кобальт - на 19,4%, ферротитан - на 15,5%, феррованадий - на 14,9%, цинковые прутки, профили и проволоку, а также цинковые плиты, листы, полосы или ленту и фольгу - на 13,6%, необработанный свинец - на 10,6%.

В производстве машин и оборудования зафиксирован рост цен на подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ - на 32,2%, центрифуги, не включенные в другие группировки - на 15%, посудомоечные машины промышленного типа - на 9,4%.