Мишустин обсудил с коллегой из Киргизии вопросы торгово-экономического сотрудничества

Стороны также обсудили тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, сообщается в среду на сайте российского кабмина.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В ходе разговора главы правительств также обсудили тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.