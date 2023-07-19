Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,38-0,96%

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,38%, евро - на 0,36%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский рынок ценных бумаг в среду перешел к коррекции. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38%, до 2 943,43 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,96%, до 1 015,13 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,38%, закрывшись на отметке 91,28 рубля, евро - на 0,36%, до 102,29 рубля, юань - на 0,013%, до 12,64 рубля.

"Преградой для продолжения роста российского рынка стала психологическая отметка в 3 000 пунктов. Показывая рост несколько торговых сессий подряд и начав утро среды с небольшого плюса, далее рынок ожидаемо развернулся", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Ситуация на глобальных рынках хоть и была разнонаправленной, но все же носила позитивный характер, и биржевые индексы закрывались преимущественно в плюсе. Нефть также сегодня прибавляла, стремясь снова к уровню $82 и торгуясь в плюсе более 0,5% ($80,27 за баррель), добавил эксперт.

Рынок акций

Все компании из верхушки капитализации показывали отрицательные значения изменения цен. Так, Сбербанк терял 0,26%, "Роснефть" - 0,63%, "Газпром" - 0,81%, а "Лукойл" - 0,42%. "Во многом это связано с фиксацией части прибыли инвесторами, не дожидаясь достижения целевых уровней, прогнозированных аналитиками", - считает Шепелев.

Лидерами понижения стали привилегированные акции "Транснефти" (-10,1%) после наступления даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов.

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке оказались акции энергокомпании ТГК-1 (+12,9%) в ожидании публикации в конце неделе сильных операционных результатов за I полугодие 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Также среди компаний, показавших сегодня рост, эксперты отметили бумаги группы X5, которые благодаря хорошим цифрам отчетности и географической экспансии росли только к обеду более чем на 6%.

Прогноз

Ключевым событием недели остается заседание ЦБ РФ в пятницу. По оценкам опрошенных ТАСС аналитиков, по итогам ставка вырастет на 0,5 п. п., до 8%.

В "БКС мир инвестиций" полагают, что в отсутствии каких-либо значимых событий российская валюта продолжит торговаться до заседания ЦБ РФ в диапазоне 90,5-92 рублей за доллар. Прогноз на 20 июля по индексу Мосбиржи - 2 940 - 2 955 пунктов. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться опять в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов, пара доллар/рубль покажет колебания в интервале 90-92 рублей, евро/рубль - в диапазоне 101-103 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,7 рубля.