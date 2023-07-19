Финразведка работает над законопроектом о контроле банков за операциями с драгметаллами

Как сообщили в сообщили в пресс-службе, готовятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации Минфин России совместно с Росфинмониторингом и Банком России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с Минфином и Банком России работает над законопроектом об обязательном контроле банков за операциями с драгметаллами, редакция законопроекта еще не окончательна и может меняться, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

Сегодня "Известия" ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля сообщили, что в настоящее время Минфин совместно с Росфинмониторингом разрабатывают законопроект об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами. В настоящее время кредитные организации не должны проверять все подобные сделки.

"Работа над обозначенным законопроектом действительно ведется. Готовят соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации Минфин России совместно с Росфинмониторингом и Банком России. Нужно учитывать, что редакция законопроекта еще не окончательная, его положения могут поменяться", - сообщили в пресс-службе финансовой разведки.

Тем не менее, как отметили в пресс-службе ведомства, согласованные Росфинмониторингом формулировки предполагают установление обязательного контроля за движением средств на банковском счете лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, а также за покупкой (продажей) физическими и юридическими лицами слитков и монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что по результатам национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, проведенной в 2021-2022 гг., приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них отнесено к повышенному уровню риска.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что основная цель разрабатываемых изменений - сокращение теневого оборота операций с драгоценными металлами и камнями. Для этого законопроектом предлагается установить новый механизм, на основании которого банки будут отказывать в совершении операций лицам, которые внесены в перечень участников рынка, нарушающих установленные законодательством в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней требования по постановке на специальный учет. "Планируется, что порядок формирования названного перечня и его доведения до кредитных организаций будет определяться Минфином России", - заключили в Росфинмониторинге.